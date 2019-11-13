Argela, teknoloji çözümlerini dünyaya ihraç etmeyi sürdürüyor

Türk Telekom'un telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, dünya standartlarında geliştirdiği teknoloji çözümlerini ihraç etmeye devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom'un iştiraki Argela, Azerbaycan'da faaliyet gösteren üç operatörden biri olan Azercell ile iş birliğine imza attı.

Anlaşma kapsamında, yaklaşık 4,8 milyon aboneyle Azerbaycan'ın lider operatörü Azercell, Argela tarafından geliştirilen "Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi" çözümlerini kullanacak ve bu sayede şebeke performansını üst seviyeye yükseltecek.

En üst düzeyde ağ performansı ve verimlilik sağlanacak

Argela Mobil Ağ Performans İzleme Sistemi, sahip olduğu teknolojiler sayesinde operatörlerin mobil şebekelerde uçtan uca herhangi bir noktada yaşanabilecek sorunların gerçek zamanlı olarak tespit edilmesini ve bu sayede hızlı, etkili önlemler alınmasını sağlıyor.

Veri ve istatistiklerin etkin şekilde analizi ile en üst düzeyde şebeke verimliliği ve kesintisiz işlerliği sağlanıyor. Argela'nın geliştirdiği yenilikçi teknoloji çözümü, Azercell ve Ethio Telecom'un abonelerine sunduğu ses ve veri hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durumun en hızlı şekilde saptanmasını, böylece karar ve müdahale süreçlerinin hızlandırılmasını ve sunulan hizmetin kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacak.

Argela'nın sunduğu Müşteri Deneyim Yönetimi çözümü de aboneleri kullanılan iletişim cihazı, bağlı olunan iş grupları bazında değerlendirmeler yaparak ve yine istenirse farklı alt gruplara göre müşteri deneyiminin yükseltilmesinde yol gösterici nitelikte gerçek zamanlı raporlar üretiyor.

"Yeni iş birlikleriyle başarımızı daha da yükseklere taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Argela Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kaytaz, Afrika kıtasının en büyük operatörlerinden olan ve Etiyopya'da faaliyet gösteren Ethio Telecom'un ardından Azercell'in de Argela çözümlerini kullanmaya başladığını bildirdi.

Türk Telekom iştiraki Argela olarak, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanında araştırma, geliştirme çalışmaları yaptıklarını ve sektöre öncülük ettiklerini aktaran Kaytaz, şunları kaydetti:

"İletişim teknolojilerine yön veren lider firmalar liginde sahip olduğumuz özel konumla 5G ve ötesi teknolojileri geliştiriyor, yeni rekabet avantajları elde etmek adına durmaksızın çalışıyoruz. Telekomünikasyon operatörleri için bugünün yüksek rekabet koşullarında şebeke verimliliği, operasyonel beceri ve müşteri deneyimi önem ve öncelik sıralamasında en başta geliyor.

Argela olarak geliştirdiğimiz çözümler sayesinde operatörler ses ve data tarafında şebeke performansını gerçek zamanlı olarak izleyip en yüksek verimliliğe ulaşabiliyor. Hazar bölgesinin en büyük operatörlerinden olan Azercell'in mobil şebeke performansını yükseltme ve müşteri deneyimi alanında bizim çözümlerimizi tercih etmiş olması bize büyük bir mutluluk veriyor. Geçen yıl Etiyopya'nın en büyük operatörü olan Ethio ile başlattığımız proje de hızla ilerliyor. Gelecekte duyurularını yapacağımız yeni iş birlikleriyle uluslararası alandaki başarımızı daha da yükseklere taşıyacağız."