ARGEM ÖĞRENCİMİZDEN ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜK BAŞARI

ARGEM öğrencimiz Tolga Atılır, gurur verici bir başarıya imza atarak Ülkemize 32. Uluslararası Bilim Olimpiyatında ALTIN MADALYA kazandırdı. .

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Biyoloji dalında Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencilerimizden Tolga Atılır, 18-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında Portekiz'in ev sahipliğinde 76 ülkeden 304 öğrencinin çevrim içi ortamda yarıştığı 32. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatında (IBO 2021-IBO Challenge II) ALTIN madalya almaya hak kazandı.

Ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek, bizlere bu gururu yaşatan olimpiyat takımı öğrencimizi tebrik ediyor; öğrencimiz Tolga Atılır'a, ailesine, danışman öğretmenleri Fatma Sönmez ve Pınar Özdemir ile ARGEM öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz.

Tüm yavrularımızın yolları açık olsun.