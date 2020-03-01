Argıncık Esnafspor: 1 - Palasspor: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Argıncık Esnafspor: 1 - Palasspor: 2 - Son Dakika Spor

Argıncık Esnafspor: 1 - Palasspor: 2

14 dakika önce

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Palasspor karşılaştı.

Argıncık Esnafspor: 1 - Palasspor: 2, System.String[]

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Palasspor karşılaştı. Palasspor müsabakayı 2-1 kazandı.


Stat: Kayseri Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Serkan Yıldırım xx, Kadir Çelikbaş xx


Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan x, Saadettin Yıldırım x, Yusuf Yıldırım xx, Onur Kaan Ünal x (Dk. 60 Hamdi Tavşan xx), Emre Akdağ xx, Kadir Aygül xx Yusuf Koçkat x, Yiğit Aslantaş xx (Dk. 36 Tunahan Kumru x), Fatih Akpınar x, Muhterem Can Köse xxx Mücahit Çelik x


Palasspor: Nurtaç Tozan xx, Bayram Toy xx, Seyit Ali Bozdağ xx, Namık Tanrıverdi xxx, Kadir Koçak xx, Muhammet Ali Erol xxx, Mehmet Zengin xx, Mehmet Yakut xx (Dk.80 Mehmet Zengin xx), Emre Özyazar x, Mehmet Yılmaz xx, Seyit Ali x


Goller: Muhterem Can Köse Dk.53 (Argıncık Esnafspor), Muhammed Ali Erol Dk.36, Namık Tanrıverdi Dk.80 (pen) (Palasspor) - KAYSERİ

Yusuf Yıldırım, Bora Füzesi, Kayseri, Gömeç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu
PSG, Dijon'u sahasında 4-0 mağlup etti Lukas Podolski: Şampiyon Galatasaray olsun isterim Ozan Kabak, Köln-Schalke 04 maçında sakatlandı

Son Dakika Haberleri
08:28 Zeynep Casalini, Bodrum'dan İstanbul'a taşınıyor
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 09:30:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Argıncık Esnafspor: 1 - Palasspor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]