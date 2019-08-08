Son Dakika Haberleri: Argonotların izindeki yatçılar Amasra'ya ulaştı
Son Dakika Güncel Haber

Argonotların izindeki yatçılar Amasra'ya ulaştı

1 saat önce

Yunanistan'ın Volos bölgesinden "DADDralli Karadeniz 2019" etkinliği kapsamında hareket eden yatçılar, Amasra Limanı'na demir attı.

Argonotların izindeki yatçılar Amasra'ya ulaştı, System.String[]
Yunanistan'ın Volos bölgesinden "DADDralli Karadeniz 2019" etkinliği kapsamında hareket eden yatçılar, Amasra Limanı'na demir attı.
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği iş birliğinde "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 10 yat, Bartın'ın Amasra ilçesine ulaştı.
Amasra Limanı'na demir atan yatlardan inenleri, Amasra Yelken Kulübü yöneticileri ve sporcuları karşıladı.
İlçede 2 gün konaklayacak yatçılar, daha sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesine, ardından İstanbul'a hareket edecek.
DADD Başkanı Zafer Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl önce kurdukları derneğin 850'ye yakın üyesi bulunduğunu söyledi.
Bu yıl Karadeniz yat rallisinin 3'üncüsünü yaptıklarını ve 10 Haziran'da demir aldıklarını ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:
"Bu rallinin bir konsepti var. Yunan mitolojisinde Argonatlar ve altın post peşindeki maceraları anlatılır. Milattan önce 1400'lü yıllarda Herkül'ün, yanındaki arkadaşlarıyla bu yolculuğu yaptığı söylenir. Tabii bu bir mitoloji. Biz şimdi modern yatlarla aynı yolculuğu yapıyoruz. Yunanistan'ın Volos kentinden çıktık, Çanakkale Boğazı'nı geçiyoruz, Türkiye'nin Karadeniz kıyıları boyunca Hopa'ya kadar gidiyoruz, oradan Gürcistan'ın Potin şehrine geçiyoruz. Bu rotayı bu yıl komple yapabildik."
Türkmen, "Amacımız yatçıları Karadeniz'e çıkarmak ve Karadeniz'de yat turizmini geliştirmek. Şu anda 4'ü yabancı 10 tekneyle rallimizi sürdürüyoruz. 'Ülkemizde sadece Gökova, Kekova, Kaş yok, Karadeniz de var' diyoruz. Ege kıyılarımız da var ama Karadeniz kıyıları da çok çok güzel. Karadeniz korkulacak bir deniz değil, gezilecek, görülecek, yeşillikleri olan bir yer." ifadelerini kullandı.
Amasra Yelken Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çoban da konukları ilçede ağırlamaktan onur duyduklarını, yat turizminin gelişmesi için gereken desteği vereceklerini kaydetti.
Yunanistan, Karadeniz, Amasra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 tonluk 'Süleymanpaşa' adlı boğa, 30 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! Panik anları kamerada 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:24:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Argonotların izindeki yatçılar Amasra'ya ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]