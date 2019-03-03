Arguvan'a Atanan 4 Gece Bekçisi Göreve Başladı
55 dakika önce
Türkiye genelinde uygulamaya başlayan gece bekçiliği kapsamında, Arguvan ilçesine 4 gece bekçisi atandı.
Türkiye
genelinde uygulamaya başlayan gece bekçiliği kapsamında, Arguvan
ilçesine 4 gece bekçisi atandı. İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin
, göreve başlayan gece bekçilerine başarılar diledi.
Mahallelerde asayişin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve güvenlik olaylarına anında müdahale edilebilme noktasında katkı sağlayacak Mahalle Bekçisi ilçe Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde ilçede göreve başladı. Göreve başlayan bekçiler hizmet içi eğitim kapsamında eğitim aldı.
Arguvan'da eskiden gece bekçilerinin haberleşme aracı olarak kullandıkları düdük seslerinin tekrar duyulacağını ifade eden Kaymakam Şahin, bekçilerin emniyet güçlerine destek olacağını ifade etti. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:57 Kaynak: İHA
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