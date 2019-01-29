Arguvan Belediyespor'da 2 Yeni Transfer

Malatya 1. Amatör Liginde mücadele eden Arguvan Belediye spor, İlkhom Muztafoev ile Gökhan Eroğlu'nu kadrosuna kattı.

Malatya 1. Amatör Liginde mücadele eden Arguvan Belediye spor, İlkhom Muztafoev ile Gökhan Eroğlu'nu kadrosuna kattı.



Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Arguvan Belediyespor şampiyonluk parolası ile çıktığı bu sezon İstanbul Kartal Bulvarspor'dan Özbekistanlı futbolcu İlkhom Muztafoev ve İstanbul Kaynarcaspor'dan Gökhan Eroğlu ile sözleşme imzaladı.



Arguvan'da düzenlenen imza töreninde konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmek için çaba gösteren Arguvan Belediye spor yönetimi ve teknik heyetine teşekkür ederim. Malatya Futbol camiasında önemli bir yere sahip olan takımımızın ciddi adımlar atmaktadır. İlkhom ve Gökhan'a Arguvan'a hoş geldiniz diyorum" dedi.



Arguvan Belediye spor Kulübü Başkanı Ali Rıza Mıllaoğlu ise, "Arguvan'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Arguvan'ın adına yakışır, özüne yakışır bir şekilde emin adımlarla şampiyonluğa yürüyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda transferler yapmaya devam ediyoruz. Aramıza iki arkadaşımız daha katıldı. Transferlerimiz sadece iki arkadaşımız ile sınırlı kalmayacak gerekli çalışmaları yürütüyoruz. İlkhom ve Gökhan'ın transferi noktasında bizlere destek olan hemşiremiz Erdal Kara'ya teşekkür ediyorum. Sezona şampiyonluk parolası ile çıktığımızda yanımızda olan bizlere her zaman maddi ve manevi anlamda destek veren takımımızın Onursal Başkanı, Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş'a şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın adına bir kez daha sizlerin önünde minnettar olduğumuzu belirtir, teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



İmza töreninde konuşan İlkhom Muztafoev Arguvan'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Arguvan'ın ilk yabancı sporcusu olmak benim için ayrı bir gurur oldu ama ben burada hiçbir şekilde yabancılık hissetmedim. Şampiyonluk için geldim buraya, beklentilerin farkındayım. Transferimde emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



İstanbul Süper Amatör Liginde mücadele eden Kaynarca spor'dan Arguvan Belediye spora transfer olan Gökhan Eroğlu ise, "Ben Samsunluyum, Arguvan'ı hep türkülerinden biliyorduk. Böyle bir transfer teklifi gelince sadece futbol için değil ülkemizde önemli bir yere sahip olan bu güzel ilçeyi görmekte heyecan verici oldu. Arguvan Belediye sporu Bölgesel Amatör Ligine çıkarmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yöneticilerimize, Hocalarımıza, Kulüp Başkanımız Ali Rıza Mıllaoğluna ve Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Özbekistan Süper Liginde yıllarca profesyonel futbolculuk kariyerini devam ettiren İlkhom Muztafoev, 2012-2015 yıllarında Fc-AGMK, 2016 yılında Lokomotiv Taşkent, 2018 yılında Kartal Bulvar spor takımlarında oynadı. Bu arada İlkhom Muztafoev, Arguvan Belediyespor'un tarihindeki ilk yabancı sporcu oldu. - MALATYA

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