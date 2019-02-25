Arguvan Belediyespor'dan Gollü Galibiyet
1 saat önce
Malatya 1. Amatör Liginde mücadele eden Arguvan Belediyespor, 1966 Malatya Gençlikspor'u 6-3 mağlup etti.
Malatya
1. Amatör Liginde mücadele eden Arguvan
Belediyespor, 1966 Malatya Gençlikspor'u 6-3 mağlup etti.
Kendi saha ve seyircisi önünde 1966 Malatya Gençlikspor ile karşılaşan Arguvan Belediyespor rakibini 6-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Arguvan Belediyespor'da 6 golünde tamamını Erman Marik kaydederken 1966 Malatya GençlikSpor'un ise golleri Samet Gürbüz ve Ramazan Sarımsak'tan geldi.
Arguvan Belediyespor taraftarları, takımlarını yalnız bırakmazken, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş
, İlçe Jandarma
Komutanı Yusuf Soy'da maçı tribünden takip etti. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:06 Kaynak: İHA
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