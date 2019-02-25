Son Dakika Haberleri: Arguvan Belediyespor'dan Gollü Galibiyet

Arguvan Belediyespor'dan Gollü Galibiyet

1 saat önce

Malatya 1. Amatör Liginde mücadele eden Arguvan Belediyespor, 1966 Malatya Gençlikspor'u 6-3 mağlup etti.

Arguvan Belediyespor'dan Gollü Galibiyet, System.String[]
Malatya 1. Amatör Liginde mücadele eden Arguvan Belediyespor, 1966 Malatya Gençlikspor'u 6-3 mağlup etti.

Kendi saha ve seyircisi önünde 1966 Malatya Gençlikspor ile karşılaşan Arguvan Belediyespor rakibini 6-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Arguvan Belediyespor'da 6 golünde tamamını Erman Marik kaydederken 1966 Malatya GençlikSpor'un ise golleri Samet Gürbüz ve Ramazan Sarımsak'tan geldi.

Arguvan Belediyespor taraftarları, takımlarını yalnız bırakmazken, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy'da maçı tribünden takip etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

Malatya, Arguvan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatayspor-Galatasaray Maçı Biletleri Tükendi, Taraftar İsyan Etti Galatasaray, Portolu Futbolcu Hector Herrera'nın Peşine Düştü

Galatasaraylı Fernando, Sezon Sonunda Takımdan Ayrılacak Ziraat Türkiye Kupası Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:20:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arguvan Belediyespor'dan Gollü Galibiyet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]