Arguvan Belediyespor Farklı Kazandı
1 saat önce
Malatya 1. Amatör Ligi 6. haftasında Arguvan Belediyespor kendi evinde Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti.
Malatya
1. Amatör Ligi 6. haftasında Arguvan
Belediyespor kendi evinde Malatyaspor
'u 6-1 mağlup etti.
Arguvan İlçe Stadyumunda oynanan mücadelede Arguvan Belediyespor'un gollerini Erman Marik (3), Ferdi Yiğit, Kenan Dönmez (2) kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü ise Furkan'dan geldi. Kar
yağışı nedeniyle zorlu geçen mücadelede Arguvan Belediyespor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı.
Arguvan Belediyespor ilk yarının son maçı olan 7. haftada Hekimhan
Belediyesi Girmanaspor ile Hekimhan'da karşılaşacak. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:27 Kaynak: İHA
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