Son Dakika Haberleri: Arguvan Belediyespor Haftayı Kayıpsız Geçti

Arguvan Belediyespor Haftayı Kayıpsız Geçti

17 dakika önce

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi A Grubunda mücadele eden Arguvan Belediyespor ligin 5. haftasında 1966 Malatya Gençlik sporu 3-0 mağlup etti.

Arguvan Belediyespor Haftayı Kayıpsız Geçti, System.String[]
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi A Grubunda mücadele eden Arguvan Belediyespor ligin 5. haftasında 1966 Malatya Gençlik sporu 3-0 mağlup etti.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Arguvan Belediye spor 3-0 kazandı. Ligin iddialı takımlarından olan Arguvan Belediyespor Ligin 5. haftasında karşıya karşıya geldiği rakibi 1966 Malatya Gençlikspor'u Ömer Faruk Sağdıç, Yunus Gezici ve Nurullah Demir'in golleri ile 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve İlçe kaymakamı Abdullah Şahin'de tribünde maçı seyretti.

Arguvan Belediyespor ligin 6. haftasında kendi saha ve seyirci önünde Malatyaspor ile Arguvan İlçe Stadında saat 13.00'de karşı karşıya gelecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:53 Kaynak: İHA

Yeşiltepe, Futbol, Malatya, Arguvan, Spor
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