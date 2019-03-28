Son Dakika Haberleri: Arguvan'da 10 Günde 3 Deprem Oldu

Arguvan'da 10 Günde 3 Deprem Oldu

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 günde 3 depremin yaşandığı Arguvan'da son depremle ilgili hasar tespitinin sürdüğünü söyledi.

Arguvan'da 10 Günde 3 Deprem Oldu, System.String[]
Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 günde 3 depremin yaşandığı Arguvan'da son depremle ilgili hasar tespitinin sürdüğünü söyledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, bu sabah Arguvan'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, bölge insanına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Son 10 günde 3 depremin yaşandığını hatırlatan Baruş, depremlerde can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi. Bölgedeki hasar tespitinin devam ettiğini anlatan Baruş, "Binalarda devam eden depremlere bağlı olarak birtakım hasarlar oluştu. Bu hasarların tespitine de devam ediyoruz. Malumunuz üzere 21 ve 25 Mart tarihlerinde de 2 deprem yaşamıştık Arguvan ilçe merkezde. O depremlerden dolayı hasar tespitlerimiz acil bir şekilde yapılmıştır. Bu hasar tespitleri neticesinde 264 binada hasar tespit edildi. Bunların 95'i ağır hasarlı olarak 140'ı hafif hasarlı olarak tespit edildi. Konutlarda. 29 ahır ve müştemilat ile depo gibi binalarda da bazılarında ağır hasar bazılarında hafif hasar tespiti yapıldı. Bu hasar tespiti yapılan mahalle sayımız toplamda 16. Bunların 8'i Arguvan'da 8'i Hekimhan'da" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:19 Kaynak: İHA

Aydın, Malatya Valisi, Arguvan, 3. Sayfa
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