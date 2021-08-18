Yoncalı Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandı - Son Dakika

Arguvan ilçesinde yapımı devam eden Yoncalı Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gövde dolgusu tamamlanan Yoncalı Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla 174 bin 90 dekar arazi sulanacaktır. Yoncalı Barajı'nın en önemli aşamalarından birisi olan kaya dolgu imalatları geçen yıl tamamlandı. Bugün başlanan ön yüz beton imalatlarının 2021 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Yoncalı Projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 164,43 milyon lira tarımsal katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Yoncalı Barajı'nın temelden 98 metre yükseklikte ve 114 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu aktardı.

Kaya Yıldız, barajın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını belirtti.