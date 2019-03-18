Arguvan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Programı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü nedeniyle Malatya'nın Arguvan ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü nedeniyle Malatya'nın Arguvan ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan anma törenine ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, daire amirleri, Arguvan'da bulunan Kore ve Kıbrıs gazileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.



Arguvan İlçe Jandarma Komutanı Sezer İnan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Çanakkale'nin birlik ve beraberliğin referansı olduğunu dile getirdi. İnan, "Çanakkale'de Diyarbakırlısı, Malatyalısı, Rizelisi ve Edirnelisi birlikte şehit olmuştur. Orada koyun koyuna yatmaktadır. Birlik ve beraberliğimizi hiçbir güç ve kuvvet bozamayacaktır" ifadelerine yer verdi.



Konuşmaların ardından Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Çanakkale Geçilmez' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun sırasında bazı şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.



Buradaki etkinliğin ardından Arguvan Kaymakamlığı ve Arguvan Belediyesi tarafından Arguvan Kültür Kompleksinde yemek verildi. - MALATYA

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