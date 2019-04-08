Arguvan'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçede paniğe neden oldu.



Son zamanlarda çok sayıda depremin yaşandığı Arguvan ilçesinde bu akşamda AFAD verilerine göre 20.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.



Vatandaşlar deprem anında sokağa çıkarken, daha önceki depremlerde ilçeye bağlı bir çok köyde evlerde ağır hasar oluşmuştu. - MALATYA

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