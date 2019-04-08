Arguvan'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem
54 dakika önce
Arguvan'da 4.0 büyüklüğünde depremMALATYA - Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Arguvan
'da 4.0 büyüklüğünde deprem
MALATYA - Malatya
'nın Arguvan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçede paniğe neden oldu.
Son zamanlarda çok sayıda depremin yaşandığı Arguvan ilçesinde bu akşamda AFAD
verilerine göre 20.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
Vatandaşlar deprem anında sokağa çıkarken, daha önceki depremlerde ilçeye bağlı bir çok köyde evlerde ağır hasar oluşmuştu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:07 Kaynak: İHA
Galatasaray, Linnes'le 3 Yıllık Anlaştı
Malatya'da Korkutan Deprem!
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı