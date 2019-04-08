Son Dakika Haberleri: Arguvan'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Arguvan'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arguvan'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
MALATYA'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak belirlediği 4.0 büyüklüğündeki deprem, saat 20.38'de meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:51 Kaynak: DHA

Malatya, Arguvan, Güncel
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