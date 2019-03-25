Son Dakika Haberleri: Arguvan'da 4,5 Büyülüğünde Deprem

Arguvan'da 4,5 Büyülüğünde Deprem

1 saat önce

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arguvan'da 4,5 Büyülüğünde Deprem, System.String[]
MALATYA'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 14.29'da, merkezi Arguvan olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilerek paniğe neden olan depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:58 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Malatya, Arguvan, Güncel
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