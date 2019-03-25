Arguvan'da 4,5 Büyülüğünde Deprem
1 saat önce
MALATYA'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MALATYA'nın Arguvan
ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 14.29'da, merkezi Arguvan olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilerek paniğe neden olan depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:58 Kaynak: DHA
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