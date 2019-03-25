Arguvan'da 4,5 Büyülüğünde Deprem (2)
47 dakika önce
KAYMAKAM ŞAHİN: HERHANGİ BİR SIKINTI YOKArguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçede herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi.
KAYMAKAM ŞAHİN: HERHANGİ BİR SIKINTI YOK Arguvan
Kaymakamı Abdullah Şahin
, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçede herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi. Depremin Arguvan- Hekimhan
sınırında olduğunu belirten Kaymakam Şahin, "Şu an ilgili ekiplerle bölgedeki köylerle irtibata geçtik ve herhangi bir sıkıntı yok. İlçemizde herhangi bir sıkıntı, yıkılan ve hasar gören binamız yok. Deprem tam sınırda olduğu için Hekimhan ilçesindeki durumla ilgili bilgimiz yok ama Arguvan'da herhangi bir sorun gözükmüyor" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:26 Kaynak: DHA
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