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Arguvan'da çalışanlara seminer

6 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde kamu çalışanlara yönelik seminer düzenlendiİlçe Kaymakamlığı tarafından, ilçede görev yapan kamu personellerine yönelik Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Lise Salonunda, "Görgü Kuralları ve etkili iletişim " konusunda seminer düzenlendi.

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde kamu çalışanlara yönelik seminer düzenlendi


İlçe Kaymakamlığı tarafından, ilçede görev yapan kamu personellerine yönelik Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Lise Salonunda, "Görgü Kuralları ve etkili iletişim " konusunda seminer düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer, seminerde yaptığı konuşmada, protokol esaslarını anlattı. Türk devletinin dünyada köklü ve saygın bir yönetim anlayışına sahip olduğunu vurgulayan İmer, devlet geleneğinin devam ettirilmesinde protokol ve görgü kurallarının önemine de dikkat çekti.


Etkili iletişimde empatinin önemli olduğunu vurgulayan İmer, konulara empati kurarak yaklaştığımızda sorunların çözüleceğini ve daha sağlıklı bir toplum yapısının oluşacağını belirtti. - MALATYA

Malatya, Arguvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
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