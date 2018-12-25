Son Dakika Haberleri: Arguvan'da Ev Yangını Korkuttu

Arguvan'da Ev Yangını Korkuttu

2 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Mehmet Yücedağ'a ait müstakil evinin çatısında henüz belirlenemeyen yangı kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı kapladı. Yangını fark eden çevredekileri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, komşuların uyarısı ile yangından haberdar olan ev sahibi Mehmet Yücedağ ile eşi Safiye Yücedağ dışarı çıktılar.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, panikle kendilerini evden dışarı atan karı-koca ise korkulu gözlerle söndürme çalışmalarını izledi.

Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis inceleme başlattı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:34 Kaynak: İHA

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