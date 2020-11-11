Arguvan'da ihtiyaçlılara kömür dağıtımına başlandı - Son Dakika

Arguvan'da ihtiyaçlılara kömür dağıtımına başlandı

11.11.2020 11:44
Arguvan'da ihtiyaçlılara kömür dağıtımına başlandı, System.String[]

Malatya'nın Arguvan kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede 500 aileye kömür dağıtımına başlandı.

Malatya'nın Arguvan kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede 500 aileye kömür dağıtımına başlandı.

Arguvan'ın merkez ve kırsalındaki mahallerde yaşayan 500 ihtiyaç sahibi aileye birer ton olmak üzere toplam 500 ton kömür dağıtımı yapılıyor. Vakfı Müdürü Şengül Üşen yaptığı açıklamada başlayan kömür dağıtımlarının devam ettiğini belirterek, kömürlerin dağıtımı aşamasında kontrolün bizzat İlçe kaymakamı Gökhan Dolaş talimatıyla takip edildiğini de kaydetti. - MALATYA

Arguvan'da ihtiyaçlılara kömür dağıtımına başlandı
Arguvan'da ihtiyaçlılara kömür dağıtımına başlandı

Malatya, Arguvan, Kömür, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arguvan'da ihtiyaçlılara kömür dağıtımına başlandı - Son Dakika


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