Arguvan'da ihtiyaçlılara kömür dağıtımına başlandı - Son Dakika

Malatya'nın Arguvan kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede 500 aileye kömür dağıtımına başlandı.

Arguvan'ın merkez ve kırsalındaki mahallerde yaşayan 500 ihtiyaç sahibi aileye birer ton olmak üzere toplam 500 ton kömür dağıtımı yapılıyor. Vakfı Müdürü Şengül Üşen yaptığı açıklamada başlayan kömür dağıtımlarının devam ettiğini belirterek, kömürlerin dağıtımı aşamasında kontrolün bizzat İlçe kaymakamı Gökhan Dolaş talimatıyla takip edildiğini de kaydetti. - MALATYA