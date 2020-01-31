Arguvan'da kar yağışı - Son Dakika
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Arguvan'da kar yağışı

6 saat önce

Kar yağışı, Malatya'nın Arguvan ilçesinde de etkili oldu.

Arguvan'da kar yağışı, System.String[]

Kar yağışı, Malatya'nın Arguvan ilçesinde de etkili oldu.


Öğleden önce başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Arguvan ilçe merkezinde kar kalındığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye yükseldi.


Meteoroloji yetkililerin tahminine göre, ilçede kar yağışı Cumartesi günü de aralıklarla devam edecek. - MALATYA

Malatya, Arguvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
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Kar yağışı etkili oluyor
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