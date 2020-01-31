Arguvan'da kar yağışı - Son Dakika

Arguvan'da kar yağışı
6 saat önce
Kar yağışı, Malatya'nın Arguvan ilçesinde de etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
Kar yağışı, Malatya'nın Arguvan ilçesinde de etkili oldu.
Öğleden önce başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Arguvan ilçe merkezinde kar kalındığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye yükseldi.
Meteoroloji yetkililerin tahminine göre, ilçede kar yağışı Cumartesi günü de aralıklarla devam edecek. - MALATYA
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