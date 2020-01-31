Arguvan'da kar yağışı - Son Dakika

Kar yağışı, Malatya'nın Arguvan ilçesinde de etkili oldu.



Öğleden önce başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Arguvan ilçe merkezinde kar kalındığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye yükseldi.



Meteoroloji yetkililerin tahminine göre, ilçede kar yağışı Cumartesi günü de aralıklarla devam edecek. - MALATYA