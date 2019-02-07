Arguvan'da Kar Yağışı Şiddetini Artırdı
2 saat önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırıyor.
Malatya
'nın Arguvan
ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırıyor.
İlçe genelinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Kar
yağışının devam ettiği ilçede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlattı. İlçede yağış sonrası kartpostallık manzaralar oluşurken vatandaşlar yağan karın keyfini çıkarttı.
Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Arguvan'da kar yağışının Cumartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:28 Kaynak: İHA
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