Son Dakika Haberleri: Arguvan'da Kar Yağışı Şiddetini Artırdı

Arguvan'da Kar Yağışı Şiddetini Artırdı

2 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırıyor.

Arguvan'da Kar Yağışı Şiddetini Artırdı, System.String[]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırıyor.

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Kar yağışının devam ettiği ilçede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlattı. İlçede yağış sonrası kartpostallık manzaralar oluşurken vatandaşlar yağan karın keyfini çıkarttı.

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Arguvan'da kar yağışının Cumartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

Malatya, Arguvan, Kar, Güncel
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