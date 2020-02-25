Arguvan'da konut ön talepleri alınmaya başlandı - Son Dakika

Malatya'nın Arguvan İlçesi Belediyesi tarafından ilçedeki konut sorununu gidermek amacıyla başlatılan toplu konut projesinde ön talepler alınmaya başladı.



Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından yapılan açıklamada, "116 daireli toplu konut projemiz hazır. Uygun ödeme seçenekleri ile ilçemizde konut sorunlarını gidermek amacıyla başlattığımız projemiz ön talepleri alınmaya başlanmıştır. Ön talep için son başvuru tarihi 15 Nisan 2020 olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi için Arguvan belediyemiz imar ve şehircilik müdürlüğümüzden ya da 0422 771 20 06 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.



Arguvan İlçesi Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 116 konutun bitirilmesi ile ilçedeki önemli konut ihtiyacı giderilmiş olacak. - MALATYA