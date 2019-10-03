Son Dakika Haberleri: Arguvan'da kooperatif kuruluyor
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Arguvan'da kooperatif kuruluyor

1 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesi belediyesi katkılarıyla, Malatya bölgesinde başka bir örneği olmayan Arguvan'a yeni bir kooperatif kuruluyor.

Arguvan'da kooperatif kuruluyor, System.String[]

Malatya'nın Arguvan ilçesi belediyesi katkılarıyla, Malatya bölgesinde başka bir örneği olmayan Arguvan'a yeni bir kooperatif kuruluyor.


Arguvan Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde, kooperatif kurulmasıyla ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Ziraat odası başkanı Turan Aslantürk, ilçe tarım müdürlüğünden Mehmet Alışık, muhasebeciler odası eski başkanı mali müşavir Bahattin Ülger, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Burada konuşan ilçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş, yaklaşık 7 aydır çalışmaları sürdürülen ve son aşamaya gelmiş olan kooperatif çalışmalarının halka duyurulması ile ilgili toplantı yapıldığını ifade etti. Kızıldaş, "Kooperatifin adı, Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak öneriliyor. Malatya bölgesinde başka bir örneği olmayan bu kooperatifin özelliği belediye ortaklı olmasıdır. Belediyenin öncülük ederek Arguvan'a kazandırılması hedeflenen bu tarımsal kalkınma kooperatifinin Arguvan üreticilerine sağlayacağı faydaları olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. Kooperatifleşme projesini baştan bu yana yürüten Süleyman Yücel ise Tüm hazırlıkları tamamlanan tarımsal kalkınma kooperatifin kuruluş işlemlerine başlanıldı. Belediye başkanı Mehmet Kızıldaş'ın Arguvan'a kazandırdığı bu kooperatifin işleyişi ve denetimi kooperatif ortaklarına bırakılarak özerklik ve bağımsızlık ilkesiyle yani; kendi kendine yeten ve ortaklarınca yönetilecek bir yapıya kavuşturulacak" ifadelerini kullandı.


Tarımdan hayvancılığa, arıcılıktan ev ve el sanatlarına kadar üretimin nasıl yapılması gerektiği üzerine yapılan bilgilendirme toplanmasında, kooperatiflerin üreticilere sağlayacağı faydalara değinildi. Üretimdeki maliyetlerin nasıl düşürüleceği, doğal üretimin nasıl yapılacağı, birlikte hareket etmenin kazanımların nasıl olacağı, kooperatifin alım garantisi sağlayarak sözleşmeli üretimin nasıl olacağı, üretilen ürünlerin işlenmesi ve paketlenerek satışa nasıl hazır hale getirileceği, kadınların ve gençlerin üretime kazandırılması ve Arguvan'ın büyük sorunlarından biri olan göçü önleyerek istihdam alanı oluşturulması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - MALATYA

Mehmet Kızıldaş, Malatya, Arguvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
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