Arguvan'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika

Arguvan'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

12.03.2021 15:00
Arguvan'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, System.String[]

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı, Malatya'nın Arguvan İlçesinde de düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı, Malatya'nın Arguvan İlçesinde de düzenlendi.

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonundaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmalardan sonra Arguvan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan "İstiklal Marşı'nın Kabulü" konulu program sunuldu.

Programın sonunda ise günün anlam ve önemine yönelik yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe Kaymakamı Gökhan Dolaş ve diğer yetkililer tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Jandarma Komutan Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Zengin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Arguvan'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı
Arguvan'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Hisarcık, Arguvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arguvan'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika


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