Arguvan'da Muhtarlar Toplantısı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Kaymakam Abdullah Şahin başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Kaymakam Abdullah Şahin başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi.



Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Salonunda yapılan toplantıya İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.



Açılış konuşmasının ardından söz alan Kaymakam Şahin, göreve başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen bütün ilçedeki muhtarlarla tanışma fırsatı bulduğunu belirterek, muhtarların demokrasinin vazgeçilmez değerleri olduğunu söyledi. İlçedeki huzur ve güvenin sağlanmasında muhtarların büyük katkı sunduğunu ifade eden Şahin, "Muhtarlarımızla işbirliği içerisinde çalışmak bizi mutlu ediyor. Mahallelerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespitinde muhtarlarımız bize yardımcı oluyor. Tüm mahallelerimizi ziyaret ettim yine edeceğiz. Devlet olarak biz halkımızın yanındayız" şeklinde konuştu.



Kaymakam Şahin, yeni nüfus kimlik kartlarının değiştirilmesi ile ilgili de ilçede bu güne kadar 2 bin 797 kişinin yeni Kimlik karını aldığını ifade ederek "İlçemizin nüfusunun 7 bin 350 olarak kabul edildiğinde, bu rakamın az olduğunu görüyoruz. Sürenin giderek azaldığını ve mahallelerimizde ikamet edenlerin yeni kimlik kartlarını almaları için muhtarlarımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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