Arguvan'da okullarda Covid-19 denetimi - Son Dakika

Malatya'nın Arguvan ilçesindeki okullarda Covid-19 denetimi yapılarak, yeni tip korona virüs önlemleri konusundaki çalışmalar gözden geçiriliyor.

Arguvan İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Yazıbaşı Mahallesinde bulunan Arguvan Yazıbaşı Orta Okulu'nu ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenler ile sohbet eden Kaymakam Dolaş, eğitim yuvalarındaki korona virüs tedbirlerini denetledi. Öğrencilere korona virüs ile mücadele kapsamında maske, temizlik ve sosyal mesafenin önemini hatırlatan Kaymakam Dolaş, derslerinde başarılar diledi. Kaymakam Dolaş,, öğretmen ve idareciler ile birlikte okullardaki derslikleri de gezerek öğrencilerinin derslerine katılıp, heyecanlarına ortak oldu öğrencilerle tanışıp sohbet etti.

Bir yandan da yeni tip korona virüs önlemleri konusundaki uyarılarını dile getiren Kaymakam Dolaş, maske, mesafe ve temizlik konusunda taviz verilmemesini istedi. - MALATYA