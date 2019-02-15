Son Dakika Haberleri: Arguvan'da Pes Dedirten Hırsızlık

Arguvan'da Pes Dedirten Hırsızlık

1 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, oksijen kaynağı ile arazilerdeki elektrik ve telefon direklerini kesen 2 hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Arguvan'da Pes Dedirten Hırsızlık, System.String[]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde, oksijen kaynağı ile arazilerdeki elektrik ve telefon direklerini kesen 2 hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Arguvan ilçesinde Dolaylı Mahallesinde FEDAŞ'a ait elektrik direkleri ile Türk Telekom'a ait telefon direği ve kablolarını çalan H.K ve H.G. isimli iki şüpheli jandarma tarafından suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Şüphelilerin oksijen kaynağı makinesi ile arazilerde dikili demir direklerini keserek çaldıkları ve sattıkları belirlenirken, gözaltına alınan 2 şüpheli de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:09 Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, Arguvan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Telefon Kazandığını Sanan Vatandaş, Paketten Su Şişesi Çıkınca Şaşkına Döndü Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı

Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:51:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arguvan'da Pes Dedirten Hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]