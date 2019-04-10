Son Dakika Haberleri: Arguvan'da Polis Teşkilatının Kuruluşu Kutlandı

Arguvan'da Polis Teşkilatının Kuruluşu Kutlandı

36 dakika önce

Arguvan'da Polis Teşkilatının 174. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Arguvan'da Polis Teşkilatının Kuruluşu Kutlandı, System.String[]
Arguvan'da Polis Teşkilatının 174. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler Nazım Hikmet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Çelenk sunma törenine İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, daire amirleri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Emniyet Amirliği Komiser Yardımcısı İbrahim Bozkuş yaptı. Bozkuş konuşmasında, "Yüce milletimiz, polisimizi huzurun, güvenin, sevginin, birlik ve beraberliğin en büyük timsali olarak görmeye ve her konuda güvenmeye her alanda destek olmaya, onunla gurur duymaya ve bütünleşmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Arguvan İlçe Emniyet Amirliği binasında, günün anlam ve önemine binaen pasta kesilerek misafirlere ikramda bulunuldu. İkramın ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:32 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Polis, Arguvan, Güncel
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