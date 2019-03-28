Son Dakika Haberleri: Arguvan'da Son 10 Günde 3 Deprem Oldu

Arguvan'da Son 10 Günde 3 Deprem Oldu

1 saat önce

Arguvan'da son 10 günde 3 deprem oldu Son depremle ilgili hasar tespiti sürüyorMALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 günde 3 ayrı depremin yaşandığı Arguvan'daki son deprem ile ilgili hasar tespitinin sürdüğünü söyledi.

Arguvan'da son 10 günde 3 deprem oldu
Son depremle ilgili hasar tespiti sürüyor

MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 günde 3 ayrı depremin yaşandığı Arguvan'daki son deprem ile ilgili hasar tespitinin sürdüğünü söyledi.
Malatya Valisi Baruş, bu sabah Arguvan'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, bölge insanına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Son 10 günde 3 depremin yaşandığını hatırlatan Baruş, deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi. Bölgedeki hasar tespitinin devam ettiğini anlatan Baruş, "Binalarda devam eden depremlere bağlı olarak birtakım hasarlar oluştu. Bu hasarların tespitine de devam ediyoruz. Malumunuz üzere 21 ve 25 Mart tarihlerinde de 2 deprem yaşamıştık Arguvan ilçe merkezde. O depremlerden dolayı hasar tespitlerimiz acil bir şekilde yapılmıştır. Bu hasar tespitleri neticesinde 264 binada hasar tespit edildi. Bunların 95'iağır hasarlı olarak 140'ı hafif hasarlı olarak tespit edildi konutlarda. 29 ahır ve müştemilat ile depo gibi binalarda da bazılarında ağır hasar bazılarında hafif hasar tespiti yapıldı. Bu hasar tespiti yapılan mahalle sayımız toplamda 16. Bunların 8'i Arguvan'da 8'i Hekimhan'da" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

Aydın, Malatya Valisi, Arguvan, 3. Sayfa
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