Son Dakika Haberleri: Arguvan'da Spor Turnuvası Düzenlendi

Arguvan'da Spor Turnuvası Düzenlendi

1 saat önce

19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Arguvan'da spor turnuvası düzenlendi.

Arguvan'da Spor Turnuvası Düzenlendi, System.String[]
19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Arguvan'da spor turnuvası düzenlendi.

İlçedeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin okullardaki derslerin yanı sıra enerjilerini boşaltmak ve yeteneklerini keşfetme imkanlarını sunabilmek için düzenlenen spor turnuvası 2 hafta sürecek. Öğrenciler satranç, voleybol, masa tenisi ve futbol kategorilerinde yarışacak. Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, öğrencilerin akademik başarının yanı sıra kendi yeteneklerinin farkına varması için sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini belirterek bu alanda öğrencilerin sosyalleşmesi, kaynaşması ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat veren bu tür sportif ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:45 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Arguvan, Güncel
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