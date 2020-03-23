Arguvan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arguvan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Arguvan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

6 saat önce

Malatya'nın Arguvan İlçesinde 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturularak, yaşlı vatandaşlara ihtiyaçları götürülmeye başlandı.

Arguvan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor, System.String[]

Malatya'nın Arguvan İlçesinde 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturularak, yaşlı vatandaşlara ihtiyaçları götürülmeye başlandı.


Arguvan ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye, Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinin katılımı ile toplantı düzenlenip, korona virüs önlemleri ele alındı. Toplantıda, Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.


Kaymakam Abdullah Şahin, 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara, gerekli yardımların Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardımların başlandığını bildirdi.


Görevliler, ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve isteklerini not etti. Daha sonra alışveriş yapan ekipler, vatandaşlara ürünlerini teslim etti. 24 saat boyunca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hizmetinde olacak olan grup; 112, 155 ve 156 numaralı telefonları ile Kaymakamlık iletişim numaralarını arayarak yardım talebinde bulunacak vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayacak. - MALATYA

Mehmet Kızıldaş, Abdullah Şahin, Malatya, Arguvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:25 Kaynak: İHA

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