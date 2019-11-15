Arguvan'da Yöresel Yemekler Yarışması düzenlendi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, ilçeye ait yöresel yemeklerin tanıtılması amacıyla yemek yarışması düzenlendi. Dereceye girenler ödüllendirildi.



Arguvan Kaymakamlığı ve Arguvan İlçe belediyesi tarafından Arguvan Kültür Kompleksinde düzenlenen yemek yarışmasına 30 kişi başvurdu. Dereceye girenlere ve katılımcılara ise çeşitli hediyeler verildi.



Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş işlerin yoğun olduğundan etkinliğe katılamadığından dolayı yaptığı yazılı açıklamada, " Arguvan Belediyesi ve Arguvan Kaymakamlığı olarak Yöresel Yemek Yarışması Projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Arguvan'ın değerlerini Arguvan'ın yerel ürünlerini markalaştırmak ve bir tanıtım unsuru olarak iç ve dış pazarda kullanabilmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Arguvan mutfağını gün yüzüne çıkarmak, yöresel lezzetlerimizin, bölgemizde yetişen ürünlerin değer kazanmasını sağlamak belediye ve kaymakamlığımız olarak Yöresel Yemek Yarışması Projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Başta Malatya Aşçılar Derneği Başkanı Nihat Ertan ve ekibi ile tüm katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi.



İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin ise, yarışmayla Arguvan'a ait yöresel yemeklerin tanıtılması ve yaşatılmasını amaçladıklarını ifade ederek, yarışmaya gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.



Düzenlenen yarışma programına, Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye başkan vekili İlker Göktaş, Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, Jandarma Komutanı Ali Ayva, Emniyet Amiri Okan Gündüz, Halk Eğitim Müdürü Şükrü Uyar, Battalgazi Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Cihangir, Malatya Aşçılar Derneği Başkanı Nihat Ertan ve ekibi, daire müdürleri çok sayıda ilçede ev hanımları katıldı.



Program sonrası Yöresel Yemekler Yarışmada "Külde Kömbe" adlı yemeğiyle 86 yaşındaki Zekiye Özdemir birinci oldu. - MALATYA