Arguvan'daki arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Arguvan ilçesine bağlı 29 mahallede toplam 58 bin 69 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, tamamlanan toplulaştırma çalışmalarının ardından projenin geçici kabulünün yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Arguvan ilçesindeki toplulaştırma çalışmaları neticesinde, söz konusu alanda toplulaştırma öncesi parsel sayısı 27 bin 502 iken, toplulaştırma sonrası 22 bin 352 parsele dönüştürüldü. Dolayısıyla yüzde 19 oranında toplulaştırma sağlandı. Aynı proje sahasında toplulaştırma öncesi ortalama parsel büyüklüğü 21,11 dekar iken, toplulaştırma sonrası parsel büyüklükleri ortalama 25,98 dekara çıkarıldı. Arguvan ilçesine bağlı proje sahasındaki 29 yerleşim birimine ait tapu tescilleri yapılarak yeni tapular dağıtıldı. Söz konusu iş kapsamında 930 kilometre tarla içi yolu açılarak iş tamamlandı."

Yıldız, arazi toplulaştırma çalışmalarıyla küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmek istediklerini kaydetti.