Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kongresi yapıldı - Son Dakika
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Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kongresi yapıldı

6 saat önce

Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ilk genel kurulu gerçekleştirdi.

Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kongresi yapıldı, System.String[]

Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ilk genel kurulu gerçekleştirdi.


Malatya'nın Arguvan ilçesi Kültür Kompleksi inde düzenlenen kongre sonunda, Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına Süleyman Sırrı Yücel oy birliği ile seçildi.


Kongrede konuşan başkan Süleyman Sırrı Yücel, Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin amacından söz edip, "Arguvan'ın bütün mahallerindeki üreticileri bir araya getirerek bölgemizde bir örneği daha olmayan bir örgütlenmeyle üretimi ve kaliteyi arttırarak ekonomik kalkınmayı sağlamayı hedefimizdir" dedi .


Kongrede divan başkanlığı yapan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise " Güç birliği yapınca dehada büyüyebileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk. Kurumsallaşma anlamında emin adımlarla ilerleyen kooperatifimizin yeni seçilen yönetimine hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum. Divan Başkanlığı görevini üstlendiğimiz kongreye İstanbul'dan gelerek destek veren Ali Kılıç, Bayram Beşli ve Ata Akbal'a, Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk'e, meclis üyelerimize, İl Tarım Müdürlüğü personellerine, İlçe Tarım Müdürlüğü personellerine, muhtarlarımıza, Malatya'dan katılım gösteren değerli dostlarımız Erdoğan Türkyılmaz, Ali Şahin, İbrahim Karataş ve Zeynel Özfırat başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkürü de kooperatif projesini başarılı bir şekilde yürüten Süleyman Yücel'e teşekkürlerimi bir kez daha buradan iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Süleyman Sırrı, Malatya, Arguvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:09 Kaynak: İHA
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