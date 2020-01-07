Arguvan ilçe merkezi kardan temizlendi - Son Dakika
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Arguvan ilçe merkezi kardan temizlendi

6 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde zaman zaman etkili olan kardan sonra yapılan çalışmalarla, ilçe merkezinin kardan temizlendiği bildirildi.

Arguvan ilçe merkezi kardan temizlendi, System.String[]

Malatya'nın Arguvan ilçesinde zaman zaman etkili olan kardan sonra yapılan çalışmalarla, ilçe merkezinin kardan temizlendiği bildirildi.


Arguvan Belediyesi karla mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren ara vermeden devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan ara yollarda ve ana caddeler kaldırımlarında bulunan kar temizlendi. Aynı zamanda ilçe merkezinde ve kırsal mahallerde başlaması beklenen muhtemel kar yağışına karşı ekiplerin göreve hazır vaziyette bekletiliyor.


Arguvan ilçesinde ayrıca şu an itibarıyla tüm mahalle yollarının açık olduğu kaydedildi. - MALATYA

Malatya, Arguvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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