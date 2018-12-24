Arguvan Kaymakamlığı'nda Hizmet İçi Eğitim Semineri
1 saat önce
Arguvan Kaymakamlığı koordinesinde 3 gün boyunca kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şube müdürleri ve ilgili personellere yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Arguvan
Kaymakamlığı koordinesinde 3 gün boyunca kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şube müdürleri ve ilgili personellere yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Şehit Tuncay Göksu
Çok Programlı Anadolu Lisesi
'nde gerçekleşen hizmet içi eğitim seminerine katılan Kaymakam Abdullah Şahin
, bu tür eğitimlerle çalışanlar arasında da koordinenin sağlandığını belirtti. Seminerde memurların ve diğer kamu görevlilerinin haklarını da en iyi şekilde öğreneceklerini belirten Şahin, kanunlar çerçevesinde işlemlerin daha kaliteli şekilde yürütülmesinin de sağlanacağını söyledi.
Eğitim semineri soru-cevap bölümünün ardından sonra erdi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:39 Kaynak: İHA
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