Arguvan sokaklarında sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Arguvan sokaklarında sessizlik hakim oldu
6 saat önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından caddeler ve sokaklar sessizlik hakim olduKovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından caddeler ve sokaklar sessizlik hakim oldu
Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi. Hafta sonunu vatandaşların büyük bir kısmı evde geçirirken, jandarma ve polis ekipleri ise sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını denetlemek için devriyelerini sürdürdüyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:10 Kaynak: İHA
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