Arguvan ve Darende'de Gaziler Günü etkinlikleri

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Malatya'nın Arguvan ve Darende ilçelerinde de törenler düzenlendi.



Arguvan'da Nazım Hikmet Meydanında düzenlenen program Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Programa İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Avni Çıplak, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, Emniyet Amiri Okan Gündüz, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



Günün anlam ve önemine değinen jandarma Astsubay Çavuş Onur Sezer, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu sebeple tarihinde bu uğurda birçok savaş yapmıştır ve bu uğurda sayısız insanını şehit ve gazi vermiştir" ifadelerine yer verdi.



Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin ve diğer protokol üyeleri, ilçe jandarma komutanlığında gazilerle bir araya geldi.



Gaziler Günü Darende'de de kutlandı



19 Eylül Gaziler gününün kutlandığı bir diğer ilçe Darende oldu. Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik ve Gazilik unvanının 98'inci yıl dönümü ve Gaziler Günü Darende'de kutlandı.



Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan tören de günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Jandarma Üstçavuş Ahmet Türk yaptı. Türk, "Bugün birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyorsak bunun sizlerin sayesinde olduğunu biliyoruz. Bizlerde sizlerin emaneti olan vatanımızı korumak için gerekirse canımızı feda edeceğimizden şüpheniz olmasın. Asil milletimiz sizin altın harflerle tarihe yazdırdığınız destanları hiçbir zaman unutmayacak" diye konuştu.



Gaziler Günü Programına Kuluncak Kaymakamı ve Darende Kaymakam vekili Okan Daştan, Garnizon Komutanı Ali Köse, Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



Atatürk anıtındaki törenden sonra Hasan Gazi Türbesi ziyaret edildi. - MALATYA