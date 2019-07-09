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Arguvanlı doktorlar memleketlerinde buluştu

1 saat önce

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ın ev sahipliğinde, Arguvanlı doktorlar memleketlerinde bir araya geldi.

Arguvanlı doktorlar memleketlerinde buluştu, System.String[]
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ın ev sahipliğinde, Arguvanlı doktorlar memleketlerinde bir araya geldi.

Arguvan Belediyesi Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde gerçekleşen etkinliğe İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz başta olmak üzere il dışında yaşayan çok sayıda Arguvanlı doktorlar katıldı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın da katıldığı programda konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvanlı doktorların Türkiye'de önemli başarılara imza attığını söyleyerek başarılarının devamını diledi. Geçtiğimiz günlerde aynı anda 5 karaciğer nakli ile adını tıp tarihine yazdıran İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da ev sahipliğinden dolayı Başkan Kızıldaş'a teşekkür ederek "Yöremizde bir araya geldik, özlem gidermeye çalıştık. Bundan sonra da daha çok bir arada olarak, bu mutluluğu paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
Malatya İnönü Üniversitesi, Mehmet Kızıldaş, Arguvan, Güncel
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