Arguvanlı muhtarlara yeni kimlik kartları dağıtıldı
1 saat önce
İç İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tek tip yeni kimlik kartları Arguvanlı muhtarlara dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
İç İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tek tip yeni kimlik kartları Arguvanlı muhtarlara dağıtıldı.
Daha güvenlikli ve modern özellikleriyle dikkat çeken yeni kartlar muhtarların beğenisini kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlan kartlar ülke genelindeki 50 bin 253 muhtara dağıtılacak. - MALATYA
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