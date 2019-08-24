Arguvanlı muhtarlara yeni kimlik kartları dağıtıldı

İç İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tek tip yeni kimlik kartları Arguvanlı muhtarlara dağıtıldı.



Daha güvenlikli ve modern özellikleriyle dikkat çeken yeni kartlar muhtarların beğenisini kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlan kartlar ülke genelindeki 50 bin 253 muhtara dağıtılacak. - MALATYA