Arguvanlılar Hizmetten Memnun

Arguvan ilçesinde yaşayan vatandaşlar Arguvan Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'a teşekkür ettiler.

Arguvan ilçesinde yaşayan vatandaşlar Arguvan Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'a teşekkür ettiler.



İlçede yıllardır yaşanan yol sorunun çözüme kavuştuğunu bunun yanında insanlar arasında birlik ve beraberlik ortamının sağlandığını kaydeden vatandaşlar ilçe halkının sevgisini kazanan Başkan Kızıldaş'ın hizmetlerinin kendilerini mutlu ettiğini söylediler.



Kızıldaş ile birlikte ilçenin daha güzel bir hale geldiğini dile getiren vatandaşlar, hayata geçirilen projelerle ilçenin aynı zamanda modernleştiğini aktardı. - MALATYA

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