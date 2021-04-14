Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, belediyenin 2 yıllık faaliyetlerini değerlendirdi - Son Dakika

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, belediyenin 2 yıllık faaliyetlerini değerlendirdi.

Kurdoğlu, belediyede düzenlediği basın toplantısında, 2 yıllık zaman zarfında önce bütçelerini denkleştirdiklerini ve gelir, gider dengelerini kurduklarını belirterek, "Çok şükür şu ana kadar ikramiye dahil memur ve işçilerimize bir kuruş bile borcumuz yok. Maaş ödemelerini düzenli olarak yapıyoruz. Benim de prensibim önce tüm personelimiz maaşını alır, sonra ben alırım." dedi.

Özel bir bankadan 300 bin lira kredi kullanarak yeni tip çöp aracı aldıklarını anlatan Kurdoğlu, "Daha önceden Belediyeler Birliğinden alınan çöp aracımız ve yeni aldığımız çöp aracıyla 24 saat esasına göre çöp hizmetlerini yapıyoruz. Yeni aldığımız çöp aracıyla birlikte aylık 18 bin lira tasarruf sağlamış olduk." diye konuştu.

Kurdoğlu, Kovid-19 salgın sürecine de değinerek, "Yaklaşık 5 ton el dezenfektanı ve bir o kadar dış mekan dezenfektanı kullandık. Bütün konutlarımızın merdiven kovalarını ve asansör boşluklarını dezenfekte ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Arzu edenlerin evlerini de dezenfekte ediyoruz. Yaklaşık 200 bin civarında maske satın alarak vatandaşlarımıza dağıttık. Yani belediye olarak pandemi süresince elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Göreve geldikten sonra aldıkları kararla Arhavi Belediyesi Köy Pazarı kurarak, kadın üreticilerin hizmetine sunduklarını aktaran Kurdoğlu, dolgu alanında atıl halde bulunan havuzun da onarımını yaptıklarını ifade etti.

Kurdoğlu, belediye olarak ilçede yeni doğan bebeklere "Hoşgeldin Bebek" paketi hazırladıklarını, bugüne kadar 100 kadar aileye bu paketlerden dağıttıklarını kaydetti.

İlçenin girişine "Arhavi" yazısını yerleştirerek görsellik kattıklarını belirten Kurdoğlu, eski kapalı çarşının fiziki mekanının yetersiz olduğunu ve göreve geldikten sonra burayı modernize ederek halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

Sokak hayvanları için bakım evi projesini hayata geçirerek yaklaşık 130 sokak hayvanını hijyen şartlarda koruma altına aldıklarını ifade eden Kurdoğlu, yaklaşık 700 metrelik yol boyunca belirli aralıklarla kameriye yaparak vatandaşların nefes alabilecekleri yaşam alanları oluşturduklarını aktardı.