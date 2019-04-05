Son Dakika Haberleri: Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0

Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0

1 saat önce

Efeler Ligi'nde normal sezonu son 4 sırada tamamlayan takımların yer aldığı baraj etabının ilk devresinin son maçında Arhavi Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0, System.String[]


Efeler Ligi'nde normal sezonu son 4 sırada tamamlayan takımların yer aldığı baraj etabının ilk devresinin son maçında Arhavi Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-21 ve 25-23'lük sona erdi. Aynı salonda oynanan günün diğer karşılaşmasında İnegöl Belediyespor 25-17, 25-20 ve 25-21'lik setlerle İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

Baraj etabı ikinci devre maçları 12-14 Nisan'da yine İzmir'de oynanacak. Baraj etabında ilk devreyi İnegöl Belediyespor 33 puanla tamamlarken, Arhavi ve Afyon temsilcilerinin 26 puanı bulunuyor. 5 puanlı Jeopark Kula Belediyespor'un küme düştüğü Efeler Ligi'nde bir takım daha lige veda edecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:27 Kaynak: DHA

Arhavi, Kula, Spor
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