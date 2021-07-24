Arhavi'de 466 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel ve su baskınları nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinde 6, Murgul ilçesinde ise 9 vatandaşın mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldığını, Arhavi ilçesinden toplam 466 vatandaşın tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Arhavi ilçesinde 21 Temmuz'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağış sonucu bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği, Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının etkilendiği anımsatıldı.

Sel nedeniyle yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı, Murgul ilçesinde ise kayıp bir kişinin arama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, bölgede AFAD, JAK, polis, jandarma, Kızılay ve STK ekiplerinden oluşan 706 kişilik personel ve 73 aracın görev yaptığı, 120 AFAD gönüllüsünün bu çalışmalara destek verdiği, ayrıca Kars, Ardahan, Gümüşhane, Sivas, Elazığ, Amasya ve Erzincan il özel idareleri ile Rize, Hemşin, İkizdere, Derepazarı, Pazar, Trabzon, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Van, Giresun, Samsun, Sivas, Kars belediyeleri ve DSİ tarafından bölgeye 389 kişilik personel ve 170 araç sevk edildiği belirtildi.

AFAD tarafından bölgeye 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle Artvin Arhavi'de 6, Murgul ilçesinde ise 9 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır. Arhavi ilçesinden 466 vatandaşımız tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir. Olası barınma ihtiyacı için Arhavi KYK Yurdu tedbir amaçlı hazırlanmıştır. Rize Fındıklı ilçesinde 4 vatandaşımız tahliye edilerek güvenli bölgelere yönlendirilmiştir.

Selden yoğun olarak etkilenen bölgede, 24 bin 500 adet ikram malzemesi, 108 bin 860 adet su ve 2 bin 500 kumanya dağıtımı yapılmıştır. 24 Temmuz tarihi itibarıyla 11 bin 910 kişilik sıcak öğle ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir."

Arhavi ilçe genelinde 80 trafonun arızalı olduğu ve 4 bin 289 aboneye enerji verilemediğinin saptandığı, 10 ekip 30 personel ile arızaların giderilmesi çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Meteorolojiden alınan 22 Temmuz saat 06.00 verilerine göre; Hopa ilçesine 83 kilogram, Arhavi ilçesine 74 kilogram, Fındıklı ilçesine 79,6 kilogram, Çamlıhemşin ilçesine 64,9 kilogram ve Ardeşen Yeşiltepe4ye 64 kilogram yağış düşmüştür."