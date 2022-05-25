Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı - Son Dakika
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Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı

25.05.2022 11:00

Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı Artvin'in Arhavi ilçesinde aç kalan ayılar yerleşim alanlarına inmeye başladı.

Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde aç kalan ayılar yerleşim alanlarına inmeye başladı. Arı kovanlarını parçalayan ayılar, maddi hasara neden oldu.

Artvin'in Arhavi ilçesi Şenköy köyünde aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı arıları telef etti. Hüseyin Karakaş'a ait arılığa giren ayılar kovanların içerisinde bulunan balı yiyerek karnını doyurdu.

Bununla yetinmeyen ayı köyde bulunan bir evin içerisine girerek zarar verdi. Sabah arılığa giden Hüseyin Karakaş, kovanlarını etrafa dağılmış halde gördüğünce neye uğradığını şaşırdı. Hasar gören kovanlarını cep telefonuna kayıt eden Karataş "Bu ikinci ayı saldırısı maalesef bu sefer çok zarar verdi. Akşamdan verdiği zararları toparlarken gündüz yine geldi eve kendimi zor attım. Çevre köydeki olanlar dikkat etsin evin camından bile içeri girdi. 2 kez Orman şefliğinden geldiler tutanak tuttular ama yapacak bir şey yok, bu ayı bu yıl bu köyde çok zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı
Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı
Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı
Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı
Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı
Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı
Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arhavi'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı - Son Dakika
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