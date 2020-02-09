Arhavi'de çatısında biriken kar nedeniyle pazar yeri çöktü: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arhavi'de çatısında biriken kar nedeniyle pazar yeri çöktü: 1 yaralı - Son Dakika

Arhavi'de çatısında biriken kar nedeniyle pazar yeri çöktü: 1 yaralı

6 saat önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle çatısında biriken kar nedeniyle ilçe merkezindeki pazar yeri çöktü.

Arhavi'de çatısında biriken kar nedeniyle pazar yeri çöktü: 1 yaralı, System.String[]

Artvin'in Arhavi ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle çatısında biriken kar nedeniyle ilçe merkezindeki pazar yeri çöktü. Olayda bir kişi yaralanırken, en kaz altında kalan 4 araç da zarar gördü.


Olay bugün saat 11.00 sıralarında ilçe merkezindeki pazar yerinde meydana geldi. iki gündür bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle pazar yerinin çatısında biriken karlar nedeniyle çökme meydana geldi. Olayla ilk belirlemelere göre pazar yerinin yanından geçmekte olan Recep Şahin (63) isimli şahıs yaralanırken, 4 araçta çöken çatının altında kaldı. Polis ekipleri ve olay yerine çağrılan 112 ekipleri Şahin'e ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enkaz altında kalan araçları çıkartma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - ARTVİN

Artvin, Arhavi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
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