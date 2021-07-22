Arhavi'de ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı (3) - Son Dakika

Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

İlçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu çok sayıdaki binanın giriş ve zemin katındaki ev ve iş yerlerini su basması sonucu mahsur kalanlar AFAD, JAK ve AKUT ekiplerince botlarla bulundukları yerlerden alındı.

Ekipler ev ve iş yerlerinin yanı sıra araçlarında da mahsur kalan vatandaşları botlara bindirerek güvenli bölgelere sevk etti.

İlçe merkezinde yer yer 2 metreye ulaşan su birikintisi dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor.