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Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor

24.07.2021 12:22
Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evin zarar gördüğü selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplerin ve askerlerin desteğiyle sürdürülüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evin zarar gördüğü selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplerin ve askerlerin desteğiyle sürdürülüyor.

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, selden etkilenen Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallerindeki iş yerleri ve evleri dolaşarak tutanaklarla hasar tespiti yapıyor.

Selin cadde ve sokaklara sürüklediği hafriyatın temizlenmesi için de DSİ ve Karayolları ekiplerinin yanı sıra çok sayıda belediye ve il özel idaresi ekiplerinin araç ve personel desteğiyle çalışmalara devam ediliyor.

Binaların bodrum katlarına dolan suyun vidanjörler yardımıyla boşaltıldığı ilçede, cadde ve sokaklar biriken balçık ve diğer malzemeler kamyonlara yüklendikten sonra suyla yıkanıyor.

Mehmetçik vatandaşların yardımına koştu

Vatandaşların ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması da devam ediyor.

Bölgede görevlendirilen yaklaşık 500 asker de vatandaşların temizlik çalışmalarına yardım ediyor. Ev ile iş yerlerindeki sel sularının tahliyesi, balçık ve rüsubat temizleme çalışmalarını gerçekleştiren askerler, eşyaların taşınmasında da yardımcı oluyor.

Öte yandan, Türk Kızılay ve yardım kuruluşları su kesintisi olan bölgede vatandaşlara su ve yemek dağıtıyor.

"Canımızı zor kurtardık"

Esnaf Tanju Fitos, AA muhabirine, önceki gün yaşanan sel dolayısıyla 10-15 dakika içerisinde su seviyesinin aniden yükseldiğini ve iş yerinin asma katına çıkarak kurtulduklarını söyledi.

Eşyaları kurtarmaya çalıştıklarını ama başaramadıklarını ifade eden Fitos, "Canımızı zor kurtardık. Devletimizden, askerimizden Allah razı olsun. İlk andan itibaren hemen geldiler ve çalışmalara başladılar. Selden bir saat sonra Süleyman Soylu Bakanımız buradaydı. Kendisi her şeyle birebir ilgilendi. Yapılması gereken her şeyi yaptılar." diye konuştu.

"Yaraları sarmaya çalışıyoruz"

Selden zarar gören Aynur Öztabak da derenin bir anda yükselmesi nedeniyle evden çıkamadıklarını belirterek, "Kaçmaya çalıştık ama komşularımız bize su geldiğini ve üst katlara çıkmamız gerektiğini söyledi. Canımızı zor kurtardık. Oğlumun akşam nişanı vardı, nişanı yapamadık. Her şeyimiz mahvoldu. Hayallerimizi yaşayamadık. Evimiz sular altında kalınca nişanımızı da yapamadık. Şimdi yaraları sarmaya çalışıyoruz. Elimizden bir şey gelmedi." ifadelerini kullandı.

Serhat Altıntaş ise selden 3 dükkanının zarar gördüğünü kaydederek, kendilerine sahip çıkanlara teşekkür etti.

Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türkiye, Artvin, Arhavi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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