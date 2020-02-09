Arhavi'de kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı - Son Dakika

Artvin'in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısının kar nedeniyle çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede belediyeye ait kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.
Bu sırada pazar yerinde bulunan Recep Şahin (60), çöken çatının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Şahin, Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Şahin'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Çöken çatının altında kalan bazı araçlar da zarar gördü.
Öte yandan, kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da çöktü.
Olayda yaralanan olmadı.