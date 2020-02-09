Arhavi'de kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı - Son Dakika

Olayda yaralanan olmadı.

Öte yandan, kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da çöktü.

Çöken çatının altında kalan bazı araçlar da zarar gördü.

Tedavi altına alınan Şahin'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Şahin, Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada pazar yerinde bulunan Recep Şahin (60), çöken çatının altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede belediyeye ait kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.

Artvin 'in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısının kar nedeniyle çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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